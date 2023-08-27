ABD'de 'ayın öğretmeni' seçilen kadının 13 yaşındaki öğrencisini istismar ettiği belirlendi ABD'de Casey McGrath adındaki 28 yaşındaki öğretmenin 13 yaşındaki öğrencisiyle defalarca cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Sapık öğretmenin daha önceden ise 'ayın öğretmeni' seçilmesi dikkat çekti.

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ABD'de bu kadar da olmaz dedirten bir olay yaşandı.

Tennessee eyaletindeki Chattanooga Central Lisesi'nde 'ayın öğretmeni' seçilen 28 yaşındaki geometri hocası Casey McGrath'in öğrencisini istismar ettiği ortaya çıktı.

13 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişki yaşadı

13 yaşındaki öğrencisiyle defalarca cinsel ilişkiye giren öğretmen olayın patlak vermesinin ardından görevinden uzaklaştırıldı.

18 Ağustos'ta gözaltına alınan öğretmen daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Öte yandan McGrath, okul kayıtlarına göre yakındaki East Ridge Ortaokulu'nda da öğretmenlik yapmıştı.

'Ayın öğretmeni' seçildi

Son zamanlarda, merkez lise öğrencileri tarafından 'ayın öğretmeni' olarak seçildi.

Öğretmen, okul gazetesinin bir öğrenci muhabirine gününün en sevdiği kısmının "öğrencilerle etkileşimde bulunmak ve onlarla ilişki kurmak" olduğunu söyledi.