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AA

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Aziz Patrick Günü kutlamaları başladı.

Chicago şehrinde, kent merkezindeki nehir her yıl olduğu gibi yeşile boyandı.

NEHİR BU YIL YİNE YEŞİLE BOYANDI

'Rüzgarlı kent' olarak bilinen Chicago'da çok sayıda İrlandalı göçmen yaşıyor.

Kent merkezindeki nehir, bu yıl da özel bir madde ile yeşile boyanırken, yürüyüşe çok sayıda katılım sağlandı.

GELENEK 70 YILDIR SÜRÜYOR

Kullanılan boyanın doğal bir madde olduğu ve nehir ekosistemine zarar vermediği bildirildi.

Nehri yeşile boyama geleneği 70 yıldır tekrarlanıyor.

"BUGÜN HERKES İRLANDALI"

Dünyanın dört bir yanındaki İrlandalılar, ülkelerine Hristiyanlığı getiren Aziz Patrick adlı din adamını anmak için her yıl 17 Mart'ta kutlamalar düzenliyor.

Geleneksel kutlamaların sloganı ise, "Bugün herkes İrlandalı" olarak biliniyor.