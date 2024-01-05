ABD'de B-1B bombardıman uçağı kazası: Eğitim uçuşu sırasında düştü

ABD'de eğitim uçuşundaki bombardıman uçağı yere çakıldı.
Kaza, Güney Dakota eyaletinde meydana geldi.
B-1B bombardıman uçağının düştüğü kazada, yaralanan olmadı.
İnişe geçerken düştü
Ellsworth Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılan açıklamaya göre, hava kuvvetlerinin "B-1B Lancer" bombardıman uçağı inişe geçtiği sırada düştü.
Yerel saatle 17.50'de meydana gelen kazada 4 kişilik mürettebattan yaralanan olmadı.
Eğitim görevinde kaza
ABD basınına göre, Elsworth Hava Kuvvetleri Üssü, mürettebatın eğitim görevinde olduğunu doğruladı.
Yetkililer, olayı bir polis kurulunun araştıracağını söyledi.
Düşen uçakta yaşanan patlama
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntünün, uçağın düştükten sonraki anlarına ait olduğu belirtiliyor.
Yere çarpmanın etkisiyle meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangın kameraya yansıdı.
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