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Haber Merkezi

Şiddet olaylarının ayyuka çıktığı ABD'de, korkunç bir olay yaşandı.

Florida eyaletinde bir otelde kalan hamile kadın, sipariş verdiği pizzayı teslim aldığı sırada kurye ile bir tartışma yaşadı.

Bahşişi az bulan 22 yaşındaki kurye Brianna Alvelo, hamile kadından daha fazlasını istedi ancak kadın reddetti.

Bunun üzerine sinirlenen kurye, mesai bitiminin ardından hamile kadının bulunduğu otele tekrar gitti.

Erkek arkadaşının doğum gününü kutlayan hamile kadın, 33 dolarlık pizza siparişi için kuryeye 50 dolar vermişti.

14 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Para üstünden sadece 2 dolar almasına sinirlenen Alvelo, yanına aldığı iki kişiyle beraber otele zorla girdi.

Şüpheliler, erkek arkadaşını banyoya kilitledi, kadının çantasını karıştırdı ve 5 yaşındaki kızın oyun konsolunu kırdı.

Ardından hamile kadını 14 yerinden bıçakladı.

SALDIRGAN KURYE TUTUKLANDI

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, pizza teslimatında kullanılan araç ile saldırganların kullandığı aracın aynı olduğunu tespit etti.

Kurye Brianna Alvelo yakalanarak silahlı ev baskını, cinayet girişimi ve adam kaçırma suçlarından tutuklandı.

AKCİĞERİ DELİNDİ

Hastaneye kaldırılan kadının akciğeri delindi ve yapılan kontrollerde hamile olduğu ortaya çıktı.

Yetkililer, kurbanın durumunun stabil olduğunu açıkladı. Olayda yer alan erkek şüphelinin kimliği henüz belirlenemedi.

Soruşturma devam ediyor.