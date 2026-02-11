ABD’de barış için 3 bin 700 kilometre yürüdüler: Budist keşişler Washington’da

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Fort Worth kentinden hareket eden Budist keşişler, “Walk for Peace (Barış Yürüyüşü)” adını verdikleri uzun soluklu yolculuk kapsamında ülkenin dört bir yanından geçerek Washington’a ulaştı. Yaklaşık 3 bin 700 kilometrelik yürüyüş, 15 haftada tamamlandı.

BAŞKENTTE ANLAMLI MESAJLAR

Başkent sokaklarında yürüyen keşişler, taşıdıkları pankartlar ve yaptıkları açıklamalarla “barış, sevgi ve merhamet” vurgusu yaptı. Yürüyüş boyunca savaşlara, şiddete ve ayrımcılığa karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdiler.

HALKTAN YOĞUN İLGİ

Washington’da büyük ilgiyle karşılanan Budist keşişler, yürüyüşleri sırasında vatandaşlarla sohbet ederek barış mesajlarını paylaştı. Etkinlik, başkentte toplanan kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı.