ABD’de barış için 3 bin 700 kilometre yürüdüler: Budist keşişler Washington’da

- Budist keşişler, Teksas'tan Washington'a 3 bin 700 kilometrelik "Walk for Peace" yürüyüşünü 15 haftada tamamladı.
- Yürüyüşlerinde barış, sevgi ve merhamet temalarını vurgulayıp savaş, şiddet ve ayrımcılığa karşı farkındalık oluşturmayı amaçladılar.
- Washington'da ilgiyle karşılanan keşişler, barış mesajlarını vatandaşlarla paylaştı.
ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Fort Worth kentinden hareket eden Budist keşişler, “Walk for Peace (Barış Yürüyüşü)” adını verdikleri uzun soluklu yolculuk kapsamında ülkenin dört bir yanından geçerek Washington’a ulaştı. Yaklaşık 3 bin 700 kilometrelik yürüyüş, 15 haftada tamamlandı.
BAŞKENTTE ANLAMLI MESAJLAR
Başkent sokaklarında yürüyen keşişler, taşıdıkları pankartlar ve yaptıkları açıklamalarla “barış, sevgi ve merhamet” vurgusu yaptı. Yürüyüş boyunca savaşlara, şiddete ve ayrımcılığa karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdiler.
HALKTAN YOĞUN İLGİ
Washington’da büyük ilgiyle karşılanan Budist keşişler, yürüyüşleri sırasında vatandaşlarla sohbet ederek barış mesajlarını paylaştı. Etkinlik, başkentte toplanan kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı.