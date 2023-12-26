ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı: Son 30 yılını hatırlamıyor ABD'de şiddetli baş ağrısı ve bulanık görme şikayetiyle hastaneye giden 60 yaşındaki Kim Denicola, son 30 yılını unuttu. Evlendiğini ya da iki çocuğu olduğunu hatırlamayan kadın, bilgisayarların varlığını, ülkenin liderlerinin değiştiğini hatırlamadı.

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ABD'de görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Louisiana eyaletinde yaşayan 60 yaşındaki Kim Denicola, Ekim 2018'de 56 yaşındayken şiddetli baş ağrısı ve bulanık görme şikayetiyle hastaneye gitti.

Hastanenin acil servisinde gözlerini açtığında yanına gelen bir hemşire, ona günlük sorular sormaya başladı.

Hastanede uyudu: Yıllar öncesine gitti

Verdiği tuhaf cevaplardan şüphelenen sağlık görevlisi, Kim'e "Bugün günlerden ne? Hangi yıl olduğunu hatırlayabiliyor musun?" diye sordu.

Kim, kendinden çok emin bir şekilde "Evet, 1980" dedi. Hemşire bir an durdu ve kadına "Peki başkanımız kim?" diye sordu.

Kadın cevap olarak, 80'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin 40. Başkanı olarak görev yapan Ronald Reagan'ın adını söyledi.

30 yılı yok oldu: Eşini ve çocuklarını hatırlayamadı

56 yaşındaki kadının son 30 yılı bir anda yok olmuştu. Kim, evlendiğini ya da iki çocuğu olduğunu hatırlamıyordu.

Doktorlar kapsamlı testlerin ardından kadına Geçici Global Amnezi (TGA) teşhisi koydu ancak tüm taramalara rağmen durumun nedeni çözülemedi.

Bilgisayarın varlığından habersiz olduğunu ve ABD başkanının birkaç kez değiştiğini anlatan Kim, "Televizyonlar artık akıllı. Benim hatırladığım televizyon duvarın önünde duran bir kutuydu ve kalkıp kanal değiştirmek zorundaydık." dedi.

'Başkasının hayatı gibi geliyor'

Hayatını değiştiren olaydan 4 yıl sonra hafızası hala yerine gelemeyen kadın, eski haberleri ve günlükleri okuyarak bir şeyler hatırlamaya çalıştığını ancak okuduklarının başkasının hayatı gibi geldiğini söylüyor.

Eski fotoğraflara bakarak eşi ve çocuklarıyla anılarını canlandırmaya çalışan Kim, hayatının 30 yılını kaybetmiş olsa da artık her günün ne kadar değerli olduğunu bilerek hayatına devam ediyor.

Amnezi nedir?

Amnezi, genellikle orta yaşlı ve yaşlı bireyleri etkileyen "geçici, anterograd amneziye akut başlangıçlı" bir durumdur, Ulusal Sağlık Kütüphanesi'ne göre, yılda 10 bin kişinin 5.2-10'unu etkiler ve 50 yaş üstündeki bireylerde bu sayı 23.5-32/100 bin kişiye yükselir. Genellikle "özellikle zorlu aktiviteler, yüksek stresli olaylar veya cinsel ilişki sırasında" meydana gelir. Hafıza durumu genellikle geçici bir olaydır ve tekrar meydana gelebilir, ancak ölüm çok nadirdir.