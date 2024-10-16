ABD'de başkanlık seçimi heyecanı! İlk oy verme işlemi Georgia'da başladı

İHA

ABD, başkanlık seçimleri için geri sayımda..

5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimleriyle birlikte, Amerika'nın 60. başkanı seçilecek.

Demokrat Parti'den mevcut başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle yardımcısı Kamala Harris aday olurken, Cumhuriyetçi Parti adayı ise Biden'dan önceki dönem başkanı Donald Trump oldu.

İLK OYLAR GEORGIA'DA BAŞLADI

Tüm dünyanın merak ettiği yarışta başa baş giden iki aday çalışmalara devam ederken, ilk oy verme Georgia eyaletinde başladı.

Yerel saatle 09.00'da başlayan erken oy verme işlemi, 5 Kasım'a kadar devam edecek.

Salıncak eyaletlerde olan Georgia'da şu ana kadar 180 binden fazla kişi oy kullanırken, gün sonunda bu sayının 200 bini aşması bekleniyor.

SANDIKLAR 7/24 AÇIK KALACAK

2020 seçimlerinden sonra değişen eyalet yasalarının ardından sandık sayısı azalırken, 7 gün 24 saat açık olan sandıklar sadece belirli saatlerde açık kalacak.

All Voting Is Local'ın Georgia Eyalet Direktörü Kristin Nabers, sandıkların kullanımı zorlaştırıldığı için daha az seçmenin bu imkandan faydalanabileceğini belirterek, buna rağmen erken oy kullanımının genişletildiğini hatırlattı.

Georgia'da seçim sonuçlarının hızla açıklanabilmesi için değişiklikler de yapıldı. İlçelerin sonuçları, seçim günü akşamı saat 20.00'de düzenli aralıklarla bildirmesi gerekiyor.

Eyalet yetkilileri, hızlı, adil ve şeffaf sonuçlar sağlamayı hedefliyor. Demokratlar ve oy hakkı savunucuları, bu yeni kuralların seçim sonuçlarına itiraz etmek isteyen yetkililer tarafından kötüye kullanılabileceğinden endişe ediyor.

Öte yandan perşembe sabahı itibariyle North Carolina'da da oy verme işleminin başlaması bekleniyor.