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    ABD'de bazada saklanan şüpheli, polise ateş etti

    Bir karavanın içinde şüpheliyi arayan polis ekipleri, bazanın altına baktı. Bazada saklanan şüpheli, göz göze geldiği polise doğrulduğu silahını ateşledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 10:23
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    ABD'de bazada saklanan şüpheli, polise ateş etti

    ABD'nin Oklahoma bölgesinde akıllara durgunluk veren anlar yaşandı.

    Polis ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak adına kolları sıvadı.

    38 yaşındaki şüphelinin karavanda bulunduğu bilgisine erişen polisler, bir süre boyunca arama yaptı.

    Şüpheliyi karavan içerisinde bir türlü bulamayan polisler, bazanın altını açtı.

    Bazanın altında yakalandı

    Bu sırada, şüpheli ile polis göz göze geldi.

    Elinde silah bulunan şüpheli, tetiği çektiği anda yatağı kapatıldı.

    Vurarak etkisiz hale getirdi

    Amerikan polisleri daha sonra geri dönüp şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.

    ABD'de bazada saklanan şüpheli, polise ateş etti VİDEO

    ABD de bazada saklanan şüpheli, polise ateş etti #1

    ABD de bazada saklanan şüpheli, polise ateş etti #2

    ABD de bazada saklanan şüpheli, polise ateş etti #3


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