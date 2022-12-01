- Haberler
- Dünya Haberleri
- ABD'de bazada saklanan şüpheli, polise ateş etti
ABD'de bazada saklanan şüpheli, polise ateş etti
Bir karavanın içinde şüpheliyi arayan polis ekipleri, bazanın altına baktı. Bazada saklanan şüpheli, göz göze geldiği polise doğrulduğu silahını ateşledi.
- Haber Merkezi
- 01.12.2022 - 09:37
- Güncelleme : 01.12.2022 - 10:23
ABD'nin Oklahoma bölgesinde akıllara durgunluk veren anlar yaşandı.
Polis ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak adına kolları sıvadı.
38 yaşındaki şüphelinin karavanda bulunduğu bilgisine erişen polisler, bir süre boyunca arama yaptı.
Şüpheliyi karavan içerisinde bir türlü bulamayan polisler, bazanın altını açtı.
Bazanın altında yakalandı
Bu sırada, şüpheli ile polis göz göze geldi.
Elinde silah bulunan şüpheli, tetiği çektiği anda yatağı kapatıldı.
Vurarak etkisiz hale getirdi
Amerikan polisleri daha sonra geri dönüp şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.
ABD'de bazada saklanan şüpheli, polise ateş etti VİDEO