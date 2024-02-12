ABD'de bebeğini beşik yerine fırına koydu: Yaşamını yitirdi ABD'de 26 yaşındaki Mariah Thomas isimli kadın, bebeğini beşiği yerine fırında uyuttu. Psikolojik sorunları olan annenin böyle bir faciaya yanlışlıkla sebep olduğu üzerinde duruldu.

ensonhaber.com

ABD'de kan donduran bir olay yaşandı.

Kansas eyaletinde polis ekipleri, bir bebeğin nefes almadığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Ekipler, eve ulaştıklarında bebeği ölmüş halde buldu.

Ekipler bebeğin üzerindeki yanıklar olduğunu fark etti

Ayrıca polisler, ölü buldukları bebeğin üzerinde yanıklar olduğunu ve kıyafetlerin ise yanmış olduğunu fark etti.

Olayı araştırmaya başlayan ekipler, bebeğin 26 yaşındaki annesi Mariah Thomas tarafından uyuması için beşiği yerine yanlışlıkla fırına koyulduğunu belirledi.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Thomas'ın bir arkadaşı da annenin akıl sağlığının trajedide rol oynayabileceğini belirtti.

Beşik yerine fırına koyduğu ortaya çıktı

Daily Mail'in aktardığına göre ekiplerin korkunç olayla ilgili çalışmalarının devam ettiği de aktarıldı.

Öte yandan Savcı Jean Peters Baker yaptığı açıklamada, "Bu trajedinin içyüzünün korkunç olduğu konusunda hemfikiriz. Kalplerimiz bu değerli hayatın kaybıyla sarsıldı. Ceza adaleti sisteminin, bu korkunç hadiseye uygun şekilde yanıt vereceğine güveniyoruz." ifadelerini kullandı.