ABD'de Beyaz Saray çevresinde çatışma: 1 kişi vuruldu

Haber Merkezi

Bugün, 9 Mart 2025'te, ABD'nin başkenti Washington D.C.'de Beyaz Saray yakınlarında önemli bir güvenlik olayı yaşandı.

Yerel polis, Indiana'dan Washington'a seyahat eden ve "intihara meyilli" olduğu düşünülen bir kişiyi tespit ederek Gizli Servis'e bildirdi.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Gizli Servis ajanları, şüphelinin aracını Beyaz Saray'ın bitişiğindeki Eisenhower Yönetici Ofisi yakınında park halinde buldu.

Ajanlar araca yaklaşırken, şüpheli silahını çekti ve çatışma çıktı.

VURULDU

Gizli Servis ajanları, şüpheliyi vurdu ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldı; durumuyla ilgili henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

GİZLİ SERVİS AÇIKLAMA YAPTI

Gizli Servis sözcüsü Anthony Guglielmi, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Memurlar yaklaşırken, şahıs bir ateşli silah çekti ve silahlı çatışma yaşandı, bu sırada personelimiz tarafından ateş açıldı" ifadelerini kullandı.