ABD'de beyin sarsıntısı geçiren kadın her gün 2019'a uyanıyor

ABD’de yaşayan 15 yaşındaki Riley Horner'ın başına gelen olay 'yok artık' dedirtti.

Genç kız, 2019 yılında katıldığı okul etkinliğinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya kaldı.

Horner, arkadaşlarıyla dans ederken sahnedeki öğrencilerden birinin ayağının başına çarpması sonucu ağır bir beyin sarsıntısı geçirdi.

İKİ SAATTE BİR HAFIZASINI KAYBEDİYOR

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Horner, ilk incelemelerde ciddi bir sorun görülmediği için taburcu edildi.

Ancak sonraki günlerde tablo hızla değişti.

Uyandığında hâlâ 11 Haziran 2019’da olduğunu sanan genç kız, zamanın o günde donup kaldığına inandı.

İlk etapta her 45 dakikada bir belleğini kaybeden Horner’ın bu süresi zamanla iki saate çıktı.

NOTLARLA YAŞAMINI SÜRDÜRÜYOR

Aylar süren tetkiklerin ardından Horner’a Travmatik Beyin Hasarı (TBI) teşhisi konuldu.

Bu durum yalnızca hafızasını değil, aynı zamanda dikkatini toplama ve olayları sıralama yeteneğini de olumsuz etkiledi.

Yaşadığı hafıza kaybı nedeniyle günlük yaşamını sürdürebilmek için sürekli telefonuna notlar alan ve çevresindekilerden bilgi toplayan Riley, notları olmadan tek bir günü dahi sürdüremiyor.