ABD'de bir klinik müşterileri boş şırıngayla aşılayıp evine gönderdi

ABD'de Koronavirüs salgınına karşı toplu aşılama süreci devam ederken, Virginia eyaletinde yaşanılan olay ülkede gündem oldu.

Virginia eyaletinde perakende zinciri Kroger'a bağlı bir klinikte meydana gelen olayda, şirket sözcüsünün ABC 8News'e yaptığı açıklamada, 14101 Midlothian Turnpike adresindeki klinikte boş şırıngalarla enjeksiyon yapıldığını ifade edildi.

AŞILAMADAN EVLERİNE GÖNDERİLDİLER

Sözcü, aşıları yapan sağlık çalışanının, meslektaşının şırıngaları randevulardan önce doldurduğunu sandığını kaydederek, en az 10 kişinin aşılanmadan evlerine gönderildiğini belirtti.

ŞIRINGALARIN TUZLU SUYLA DOLDURULDUĞU İDDİASINI YALANLADI

Diğer yandan sözcü, şırıngaların tuzlu su ile doldurulduğu yönündeki iddiaları da yalanlayarak, konuya ilişkin eyalet sağlık bakanlığı ile temas halinde oldukları bilgisini paylaştı.

BOŞ ŞIRINGAYLA AŞILANANLAR YENİDEN ÇAĞIRILDI

Bununla birlikte şirket, aşılanmadan evlerine gönderilenleri tekrar kliniğe davet etti. 8News'in haberinde, sorunun klinik personeli ve aşılamada yer alan sağlık çalışanlarıyla tekrar ele alınarak, aşı eğitimi verildiği ifade edildi.

"ÖZÜR DİLERİZ" DENİLDİ

Ayrıca Kroger'dan yapılan açıklamada, "Bu dikkatsizlik ve müşterilere verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" denildi.