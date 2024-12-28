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AA

ABD'de yaşanan korkunç olaylara bir yenisi daha eklendi.

Geçtiğimiz günlerde New York eyaletinde bir göçmen, metroda uyuyan bir kadının kıyafetlerini ateşe vermiş ve kadının yanarak ölmesine sebep olmuştu.

Yaşanan olayların ardından New York metrosunda güvenlik artırılmış olsa da aynı olay bir kez daha yaşandı.



DİRİ DİRİ YAKTILAR

New York'ta bulunan Penn İstasyonu'nda, 56 yaşındaki bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi

Yaşanan saldırıların ardından şahsın vücudunda ciddi yanık izleri oluştuğu bildirildi.

Olay yerinde polis güvenlik önlemleri aldı.