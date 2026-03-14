Kuveyt Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı düzenlendi

İran, Körfez ülkelerini vurmaya devam ediyor.

İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik saldırılara karşı misillemelerini sürdürmesiyle birlikte Körfez bölgesindeki gerilim tırmanmayı sürdürüyor.

Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu, Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nın insansız hava aracı ile hedef alındığını açıkladı. Yetkililer, çok sayıda İHA’nın kullanıldığı saldırıda özellikle havalimanında bulunan radar sisteminin hedef alındığını belirtti.

DURUM KONTROL ALTINDA

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirilirken, krizin başlangıcından bu yana yürürlükte olan acil durum yönetmelikleri sayesinde durumun kısa sürede kontrol altına alındığı ifade edildi.

Öte yandan yetkililer, saldırının altyapıda yol açmış olabileceği hasarın belirlenmesi amacıyla kapsamlı inceleme ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

3 ABD SAVAŞ UÇAĞI KUVEYT'TE DÜŞMÜŞTÜ

4 Mart'ta ABD-İsrail'in İran'a saldırıları kapsamında görev yapan 3 Amerikan F-15 savaş uçağının Kuveyt'e ait bir savaş uçağı tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü bildirildi.

Yine Kuveyt'te İran'ın saldırıları sonucunda 6 ABD askerinin öldüğü biliniyor.

CBS News'ün haberine göre, ismini vermek istemeyen çok sayıda kaynak, çatışmaların ilk günlerinde İran'ın, Kuveyt'te ABD askeri üslerine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynaklar, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) çatışmaların ilk günlerinde 6 ABD askerinin öldüğünü, birçok askerin de yaralandığını açıkladığını hatırlattı.

Sahadaki yaralıların durumunun son derece ciddi olduğunu iddia eden kaynaklar, bunlar arasında beyin travması, şarapnel yaraları ve yanıklar bulunan düzinelerce asker olduğunu, en az bir askerin de ampütasyona ihtiyaç duyabileceğini öne sürdü.

Kuveyt'teki saldırılardan kaynaklanan travmatik beyin hasarı, hafıza kaybı ve beyin sarsıntısı gibi yaralanmalar nedeniyle 10 Mart Salı gecesi itibarıyla Almanya'daki Landstuhl Bölge Tıp Merkezi'nde tedavi gören asker sayısının yaklaşık 20 olduğunu aktaran kaynaklar, yardım için Landstuhl'a 100'den fazla sağlık personeli gönderildiğini belirtti.