ABD'de boğa, seyircilere saldırdı: 4 yaralı Oregon eyaletinde rodeo sırasında bir boğanın seyircilerin arasına daldığı kazada 4 kişi yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

ABD'nin Oregon eyaletindeki Sisters kentinde düzenlenen rodeo gösterisinde, büyük bir felaketin eşiğinden döndü.

Cumartesi günü gerçekleşen etkinlikte, bir boğa korkulukları aşarak seyirci kalabalığının içine daldı.

4 kişi yaralandı

Boğanın aniden seyircilerin arasına girmesiyle büyük bir panik yaşandı. Boğa hızla koşarak gösteri alanından çıktı ve boynuzlarıyla bir kişiye saldırdı.

Yetkililer, olay yerine hızla gelen sağlık ekiplerinin, yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdığını açıkladı.

Sisters Rodeo Derneği tarafından yapılan açıklamada, boğanın hayvanların tutulduğu alana doğru koştuğu ve ekipler tarafından yakalandığı ifade edildi. Veterinerler tarafından muayene edilen boğanın sağlık durumunun iyi olduğu ve yaralanan 2 kişinin hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)