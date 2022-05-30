Petrol
116.44
0.76%
Euro
17.5743
0.95%
Dolar
16.3163
0.77%
Altın
975.72
1.08%
Borsa
2439
0.49%
Bitcoin
493.629
3.66%
BTXN Coin
12.67
-0.70%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C
    ABD'de boks maçı sırasında silahlı saldırı izdihamı: 18 yaralı

    ABD'de boks maçı sırasında silahlı saldırı izdihamı: 18 yaralı

    New York kentinde bulunan Barclay's Center'da boks maçı sırasında silahlı saldırı alarmı nedeniyle yaşanan izdihamda 18 kişi yaralandı.
    • 30.05.2022 - 06:17
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 07:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    New York kentinin Brooklyn bölgesinde bulunan Barclay's Center'da Gervonta Davis-Rolando Romero arasındaki boks maçı sona erdiği sırada silahlı saldırı alarmı verildi.

    Panik izdihamında 18 kişi yaralandı

    Seyirciler, panik halinde arenayı terk etmeye çalıştığı sırada yaşanan izdihamda 18 kişi yaralandı.

    ABD'de boks maçı sırasında silahlı saldırı izdihamı: 18 yaralı - VİDEO

    Polis, silahlı saldırı iddiasını yalanladı

    İHA'nın aktardığına göre; New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırgan hakkında çıkan dedikodu yalanlandı.

    ABD de boks maçı sırasında silahlı saldırı izdihamı: 18 yaralı #1

    Seyirci kavgası, silahlı saldırı sanıldı

    Seyirciler arasında çıkan kavganın bazı seyirciler tarafından silahlı saldırı sanıldığı ve izdihamın bunun ardından yaşandığı ifade edildi.

    Maçı izlemeye gelenler arasında Madonna ve tenisçi Naomi Osaka gibi ünlülerin de olduğu aktarıldı.

    ABD de boks maçı sırasında silahlı saldırı izdihamı: 18 yaralı #2

    ABD de boks maçı sırasında silahlı saldırı izdihamı: 18 yaralı #3

    ABD de boks maçı sırasında silahlı saldırı izdihamı: 18 yaralı #4

    ABD de boks maçı sırasında silahlı saldırı izdihamı: 18 yaralı #5


    İlginizi Çekebilir

    Dünyanın en yaşlı adamı 113'üncü yaşını kutladı
    Yaşam

    Dünyanın en yaşlı adamı 113'üncü yaşını kutladı

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Kırıkkale'de asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı
    3. Sayfa

    Kırıkkale'de asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı

    Görüş Bildir