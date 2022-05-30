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- ABD'de boks maçı sırasında silahlı saldırı izdihamı: 18 yaralı
ABD'de boks maçı sırasında silahlı saldırı izdihamı: 18 yaralı
New York kentinde bulunan Barclay's Center'da boks maçı sırasında silahlı saldırı alarmı nedeniyle yaşanan izdihamda 18 kişi yaralandı.
- 30.05.2022 - 06:17
- Güncelleme : 30.05.2022 - 07:06
New York kentinin Brooklyn bölgesinde bulunan Barclay's Center'da Gervonta Davis-Rolando Romero arasındaki boks maçı sona erdiği sırada silahlı saldırı alarmı verildi.
Panik izdihamında 18 kişi yaralandı
Seyirciler, panik halinde arenayı terk etmeye çalıştığı sırada yaşanan izdihamda 18 kişi yaralandı.
ABD'de boks maçı sırasında silahlı saldırı izdihamı: 18 yaralı - VİDEO
Polis, silahlı saldırı iddiasını yalanladı
İHA'nın aktardığına göre; New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırgan hakkında çıkan dedikodu yalanlandı.
Seyirci kavgası, silahlı saldırı sanıldı
Seyirciler arasında çıkan kavganın bazı seyirciler tarafından silahlı saldırı sanıldığı ve izdihamın bunun ardından yaşandığı ifade edildi.
Maçı izlemeye gelenler arasında Madonna ve tenisçi Naomi Osaka gibi ünlülerin de olduğu aktarıldı.