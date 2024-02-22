ABD'de bomba tehdidi: Yolcu uçağı acil iniş yaptı ABD'nin New Jersey eyaletinden Los Angeles'a giden yolcu uçağı tuvaletinde bulunan tehdit notu nedeniyle Chicago'ya acil iniş yapmak zorunda kaldı.

AA & Ensonhaber

ABD'nin New Jersey eyaleti Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'ndan Los Angeles'a gitmek üzere kalkan United Airlines şirketine ait uçakta bomba korkusu yaşandı.

Polisin verdiği ilk bilgilere göre kalkıştan 2 saat sonra uçağın tuvaletinde 'uçağın patlayacağı' yönünde not bulundu.

Bunun üzerine 202 yolcuyu taşıyan uçak, Chicago'nun O'Hare Havalimanı'na acil iniş için yönlendirildi.

Bir şey bulamadı

Güvenlik güçleri yolcuları tahliye ederek polis köpekleri ile uçakta saatlerce arama yaptı ancak bir şey bulamadı.

Daha sonra FBI Chicago Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Şu anda kamu güvenliğine veya tesisine yönelik yakın bir tehdit olduğuna dair bir gösterge yoktur" bilgisi verildi.

Asılsız çıkan bomba tehdidinin ardından uçak, Chicago'dan tekrar Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıktı.