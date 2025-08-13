ABD'de büyük facia: 35 vagonlu bir tren raydan çıkıp devrildi

ABD'nin Texas eyaletinde korkunç kaza...
Palo Pinto kentinde kimyasal madde taşıyan 35 vagonlu bir tren raydan çıktı.
YARALANAN YOK
Kazanın ardından vagonların alev aldığını belirten yetkililer, trende yaralanan olmadığını açıkladı.
Trende zehirli kimyasalların olduğu fakat herhangi bir sızıntıyla karşılaşılmadığı duyuruldu.
GÖRÜNTÜLERDE YANGIN ANLARI YER ALDI
Görüntülerde, kırsal bir alanda bulunan demir yolu hattında üst üste yığılmış çok sayıda tren vagonunu görülüyor.
Raydan çıkan aracın yakınında ot yangını ve duman görüntüsü de kaydedilen videoda yer aldı.