ABD'de buz hokeyi maçında silahlı saldırı: 1 ölü

- ABD'nin Rhode Island eyaletindeki buz hokeyi maçında silahlı saldırı düzenlendi.
- Saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
- Saldırgan etkisiz hale getirildi ve pist tahliye edildi.
ABD'nin Rhode Island eyaletinde yer alan Pawtucket'ta buz hokeyi maçı sırasında silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken buz pisti tahliye edildi.
SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
ABD basını saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirterek saldırının iki yerel okulun erkek takımları arasında oynanan buz hokeyi maçı sırasında gerçekleştiğini ifade etti.