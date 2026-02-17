Abone ol: Google News

ABD'de buz hokeyi maçında silahlı saldırı: 1 ölü

ABD'nin Rhode Island eyaletinde buz hokeyi maçı sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

ABD'nin Rhode Island eyaletinde yer alan Pawtucket'ta buz hokeyi maçı sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken buz pisti tahliye edildi.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ABD basını saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirterek saldırının iki yerel okulun erkek takımları arasında oynanan buz hokeyi maçı sırasında gerçekleştiğini ifade etti.

