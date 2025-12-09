ABD’de cami ve dini okulda yangın çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Müslümanların küçük bir azınlık olarak bulundukları ABD'de, bir camide yangın çıktı.

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentindeki Prior Lake’te, cami ve Baitul Hikmah Akademisi'nin yer aldığı binada yangın çıktı.

BİNA KULLANILAMAZ HALDE

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede yayılırken, çatının bir kısmı çöktü. Bina kullanılamaz hale geldi.

Prior Lake İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada, yangın sırasında içeride kimsenin bulunmadığı ve yaralanan olmadığı belirtildi.

Yangının çıkış nedenine yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

Yanan bina, yerel gazete MPR tarafından fotoğraflandı.

"SORUŞTURMAYI BEKLEYECEĞİZ"

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR-MN) Minnesota şubesinin direktörü Jaylani Hussein yaptığı açıklamada, "Minnesota’daki Müslüman cemaatine yönelik artan bir korku ve endişe olduğunu biliyoruz. Bu yeni bir şey değil, son 1.5 haftadır uğraştığımız meselenin bir parçasıydı. Ancak şu anda bu camide herhangi bir tehdit veya buna benzer bir durumla karşılaşmadılar, bu yüzden kolluk kuvvetlerinin soruşturmasını beklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yangını, yerel saatle 02.00 sıralarında yoldan geçen bir kişinin çatıdan yükselen alevleri görerek ihbar ettiği öğrenildi.

Binadaki okulda, anaokulundan 12. sınıfa kadar 200’den fazla çocuk eğitim görüyor ve cami cemaatinde de yüzlerce kişi bulunuyor.

SON 4 YILDA 40'TAN FAZLA CAMİYE SALDIRI

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Minnesota şubesine göre eyalette son 4 yılda 40’tan fazla camiye saldırı düzenlendi ve bunlardan 16’sı yalnızca 2024’te kayda geçti. Saldırılar sonucunda 3 milyon dolardan fazla hasar meydana geldi.