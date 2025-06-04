ABD'de çelik ve alüminyum tarifeleri yüzde 50'ye çıkarıldı

AA & Ensonhaber

Çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisinin yüzde 50'ye yükseltilmesine yönelik kararnamede ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatının ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edecek miktar ve koşullarda olduğu ifade edildi.

Çelik ve alüminyuma yönelik yüzde 25 tarife getirildiği anımsatılan kararnamede bu oranın bazı iyileşmeler getirse de sektörün üretim kapasitelerini sürdürülebilir düzeyde kullanmasını sağlamadığı öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnamede bu nedenle çelik ve alüminyum ürünleri ile türevleri için gümrük vergisinin yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltildiği belirtilerek tarifelerin 4 Haziran'da yerel saatle 00.01'de yürürlüğe gireceği aktarıldı.

İNGİLTERE MUAF TUTULDU

İngiltere ile geçen ay imzalanan ticaret anlaşması kapsamında bu ülkeye istisna getirildiği ve çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinin yüzde 25 düzeyinde kalacağı ifade edilen kararnamede bu durumun 9 Temmuz'dan sonra gözden geçirileceği kaydedildi.