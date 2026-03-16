ABD'de cemaate teravih sonrası şınav çektiren Türk imam

Yaklaşık 5 milyona yakın Müslüman'ın yaşadığı ABD'de görev yapan Türk imam, renkli kişiliği ile dikkat çekiyor.

Aslen Rizeli ve hafız olan İsmet Akçin, Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Baltimore İslam Cemiyeti camisinde imamlık yapıyor.

CEMAATE SPOR YAPTIRIYOR, ŞINAV ÇEKTİRİYOR

Cemaatine yakından ilgi gösteren İsmet Hoca, renkli ve sportif yönünü de yansıtıyor.

11 ayın sultanı Ramazan ayını idrak eden Amerikalı Müslümanlara imamlık yapan İsmet Hoca, cemaatini de zinde tutmaya özen gösteriyor.

"Müslüman, hem ruhen hem zihnen hem de bedenen zinde olmalı." diyen İsmet Hoca, her teravih namazı sonrası cemaate şınav antrenmanı yaptırırken kendisi de yaşından beklenmeyen çeviklikle bu idmana katılıyor.

İSMET AKÇİN KİMDİR

İsmet Akçin, yirmi yılı aşkın deneyime sahip tecrübeli bir imam ve dinamik bir İslam âlimidir. Türkiye’de doğmuş, burada hafızlık (Hıfz) ve Âlimiyye eğitimini tamamladıktan sonra Mısır’a giderek dünyaca ünlü Şeyh Ahmed Nuaina’nın yanında Şeriat ve Kıraat eğitimi almıştır. El-Ezher Üniversitesi’nden Şeriat alanında lisans derecesine, ayrıca New York’taki Niagara Üniversitesi’nden Disiplinlerarası Çalışmalar alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

Ocak 2018’de Şeyh İsmet Akçin, Baltimore İslam Cemiyeti’nde imam olarak görev yapmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra şu kurumlarda imam ve yönetici olarak görev almıştır: New York Manhattan’daki Islamic Cultural Center, Florida’daki Greater Miami İslam Merkezi, Teksas El Paso İslam Merkezi, New York Rochester İslam Merkezi. Ayrıca Türkiye’nin İstanbul iline bağlı Gümüşyaka’da bulunan AKEV İslam Merkezi’nde de imamlık yapmıştır.

İsmet Hoca, Kur’an-ı Kerim’i etkileyici ve kusursuz tilavetiyle dünya çapında tanınan bir kâri olarak bilinir. Tecvid kurallarına hâkimiyeti, makam ve tonlama konusundaki ustalığı ve Kur’an’ı güçlü bir şekilde tilavet etmesi, onu uluslararası alanda tanınan bir kâri hâline getirmiştir.

İsmet Hoca, 1981 yılında Rize’deki Tahfizul Kur’an Enstitüsü’nden Hafızlık diplomasını almıştır. Ardından Samsun’daki İmam Hatip Orta ve Lisesi’nde sekiz yıl eğitim görerek İmam Hatip diploması almıştır. Daha sonra İslam dünyasının en eski ve en saygın kurumlarından biri olan Mısır Kahire’deki El-Ezher Üniversitesi’nde eğitimine devam etmiş ve Şeriat (İslam Hukuku) ile Tefsir alanlarında mezun olmuştur. El-Ezher’de bulunduğu dönemde Kur’an tilavetindeki başarısıyla üniversitenin en iyi kârilerinden biri olarak tanınmıştır.

El-Ezher’de öğrencilik yıllarında ilmi çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren İsmet Hoca, 1991–1995 yılları arasında dünyaca ünlü kârilerden Ahmed Nuaina ile eğitim görmüştür. Ayrıca Mısırlı Kur’an âlimi ve kâri Şeyh Hasan Salih’ten geleneksel icazet eğitimi almıştır.