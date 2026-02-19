ABD'de çığ felaketi: 8 kayakçının cansız bedenine ulaşıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin California eyaleti Nevada Bölge Şerifliği yetkilileri meydana gelen çığda kaybolan kayakçılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kayakçı grubunun önceden belirtilenin aksine 16 değil, 15 kişiden oluştuğunu aktaran yetkililer gruptan 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Gruptan 6 kişinin hayatta olduğunu yineleyen yetkililer, bir kişiden ise halen haber alınamadığını ifade etti.

1981'DEN SONRAKİ EN ÖLÜMCÜL ÇIĞ OLAYI

Yetkililer ayrıca bu afetin 1981'de Washington'da 11 dağcının hayatını kaybettiği olaydan sonra meydana gelen en ölümcül çığ olayı olduğunu vurguladı.

Sierra Avalanche Center kuruluşu ise yaptığı uyarıda çığ riskinin yüksek seviyede kalmaya devam ettiğini belirterek bölgede seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulundu.

ABD'nin California eyaletinde meydana gelen çığda kaybolan kayakçılar için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

İlk belirlemelere göre 4'ü rehber 16 kişilik kayakçı grubunun çığ altında kaldığını açıklanmıştı.

Ulusal Çığ Merkezi verilerine göre ABD'de her kış çığlar nedeniyle 25 ila 30 kişi hayatını kaybediyor.