Polonya'da güvercinlere doğum kontrolü uygulanacak

Polonya'nın güvercinleriyle ünlü turistik Krakow kentinde ilginç bir karar alındı.

Krakow Belediyesi'nce Dzikusy Salamandry Vakfı, çeşitli bilim ve araştırma çevreleriyle birlikte güvercinler için pilot bir doğum kontrol programı hazırlandı.

Hayvanlardan Sorumlu Belediye Sözcüsü Sabina Janeczko, yaptığı açıklamada programın amacının güvercinlerin genel durumunu iyileştirmek ve nüfuslarının aşırı artmasıyla ortaya çıkan hastalık ve besine erişiminden kaynaklanan zorlukları azaltmak olduğunu söyledi.

ÖZEL YEMLİKLER YERLEŞTİRİLECEK

Kentte güvercinlerin toplu olarak bulunduğu bazı noktalara özel yemlikler yerleştirileceklerini belirten Janeczko, program neticesinde kuşların hemen ertesi gün ortadan kaybolmayacağını bildirdi.

"Yemlikler, içerisinde bulunan mısırlara her gün doğum kontrol ilacı dozlayacak, daha doğrusu bu şekilde mısır taneleri ilaçla kaplanmış olacak" ifadelerini kullanan Janeczko, pilot programın uzun vadeli ancak güvenli bir süreç olduğunu söyledi.

Dzikusy Salamandry Vakfı'nın veterineri Przemyslaw Baran ise kliniklerine her gün onlarca yaralı ya da bakımsız güvercin getirildiğini, bu nedenle sorunu sistemli bir şekilde çözmeye karar verdiklerini belirtti.