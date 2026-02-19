Epstein'in güvenlik sistemini İsrail hükümetinin kurduğu iddiası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in New York'a geldiği dönemlerde kaldığı apartmana güvenlik sistemlerinin İsrail hükümeti tarafından yerleştirildiğini öne sürüldü.

Kar amacı gütmeyen Drop Site News adlı haber sitesinin haberinde söz konusu güvenlik ekipmanlarının 2016'nın başlarında eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın da sık sık kaldığı Manhattan 66. Sokak'taki 301 numaralı binaya kurulmaya başlandığı belirtildi.

E-posta yazışmalarında Epstein'in bizzat ekipmanın kurulumunu onayladığı ve çalışanları ile İsrail güvenlik yetkilileri arasında toplantılar yapılmasına izin verdiği ifade edildi.

EPSTEIN'İN BAĞLANTIDA OLDUĞU KİŞİLERE KİRALANMIŞ

Ehud Barak'ın kaldığı dairedeki güvenlik çalışmalarının en az iki yıl devam ettiği ve İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği yetkililerinin güvenlik konusunda Epstein'in personeliyle düzenli olarak yazıştığının ortaya çıktığı aktarıldı.

Haberde ayrıca binadaki dairelerin sık ​​sık Epstein'in bağlantıda olduğu kişilere kiralandığı ve reşit olmayan mankenlerin barındırılması için kullanıldığı bilgilerine de yer verildi.

BARAK-EPSTEIN BAĞLANTISI 2019'DA BASINA YANSIMIŞTI

Epstein'in 2019'da Manhattan'daki hapishanede intihar ettiği haberlerinin ardından Barak'ın milyarder iş insanıyla birkaç kez görüştüğü haberlere yansımıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Epstein'in rakibi olan Barak ile yakın ilişkisinin onun İsrail ile olan bağlarını güçlendirmekten ziyade zayıflattığını iddia etmişti.