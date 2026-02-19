ABD basını İran’a yönelik saldırı için hafta sonunu işaret etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD merkezli yayın kuruluşu CBS, çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

İsmi açıklanmayan hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre üst düzey güvenlik yetkililerinin ABD Başkanı Donald Trump'a ordunun İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için cumartesi günü itibariyle hazır olacağını söylediği belirtildi.

Trump'ın henüz nihai bir karar vermediğini belirten yetkililer muhtemel saldırı kararının hafta sonunun ötesine sarkabileceği ifade etti.

İran’a saldırı ihtimalinin kesinleşmesi halinde ABD'nin misilleme ihtimaline karşılık Orta Doğu'daki personelini Avrupa'ya veya ABD'ye çekeceği iddia edildi.

ABD Savaş Bakanlığı'nın söz konusu iddialar hakkında açıklama yapmaktan kaçındığı bildirildi.

"TRUMP BU KONU ÜZERİNE ÇOK ZAMAN HARCIYOR"

ABD merkezli CNN ise hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde İran'a muhtemel saldırı için hafta sonuna işaret etti.

Trump'ın nihai kararı vermediği ve en iyi hareket tarzının ne olduğu konusunda danışmanlarına ve müttefiklerine danıştığı aktarıldı.

Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner tarafından İran ile yürütülen dolaylı müzakereler hakkında bilgilendirildiğini ifade eden bir kaynağın, "Başkan, bu konu üzerine çok zaman harcıyor" sözlerine yer verildi.

Trump'ın muhtemel saldırı konusunda hafta sonuna kadar karar verip vermeyeceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.