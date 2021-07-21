ABD'de cinsiyet partisi faciaya sebep oldu

ABD'de bebek cinsiyet partisi veren çiftin kullandığı sis bombası, Güney California'da binlerce dönüm arazinin ve çok sayıda evin yanmasına neden oldu.

ABD'de bebeklerinin cinsiyetini kutlama yaparak açıklamak isteyen Refugio Manuel Jimenez Jr ve Angela Renee Jimenez çifti geçen eylül ayında bir parti verdi.

Çiftin bebeğin cinsiyetini açıkladıkları sırada attıkları sis bombası, Güney California’da 22 bin dönümlük araziyi ve çok sayıda evi küle çevirirken bir itfaiyeci hayatını kaybett.

1 İTFAİYECİ ÖLDÜ

Konuyla ilgili olarak California Ormancılık ve Yangından Korunma Dairesi, yangının nedeninin 5 Eylül'de Yucaipa kenti yakınlarındaki cinsiyet açıklama partisi sırasında kullanılan "duman üreten piroteknik bir cihaz" olduğunu iddia etti.

El Dorado yangını iki aydan fazla sürdü ve İtfaiyeci Charles Morton yangına müdahale ederken öldü.

Birkaç itfaiyeci de ciddi şekilde yaralandı.

ÇİFT 20 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

San Bernardino ilçesi yetkilileri, cinsiyet ifşa partisini organize eden çiftin, kasıtsız adam öldürme ve dikkatsizce yangına yol açarak yaralanmaya ve evlere zarar vermekle suçlandığını söyledi.

Savcılar, tüm suçlamalardan suçlu bulunurlarsa felakete yol açan çift 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Çift, 15 Eylül'de mahkemeye çıkacak.

CİNSİYET PARTİSİ FACİASI

Şubat ayında 28 yaşındaki Christopher Pekny, çocuğunun cinsiyetini açıklamak için yaptığı partide bir cihazın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.