ABD’de, çocuklarda vaka sayısı 2 haftada yüzde 32 arttı

Yayınlanan son rapora göre ABD’de, çocuklar arasındaki koronavirüs vaka sayısı son iki hafta içinde yüzde 32 artış gösterdi.

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Çocuk Hastaneleri Birliğinin (CHA) haftalık raporunda, geçen hafta 142 bine yakın çocuğun koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Raporda bu sayının 4 Kasım haftasında 107,3 bin olduğuna dikkat çekilirken, 18 Kasım haftasında koronavirüs tespit edilen çocuk sayısında iki hafta öncesine göre yüzde 32 artış görüldüğü vurgulandı.

939 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Salgının başından bu yana teşhis koyulan çocuk sayısı iki hafta içinde yüzde 4 artarak 6 milyon 767 bini geçerken, toplam 939 çocuk hayatını kaybetti.

NÜFUSTAKİ ÇOCUK ORANININ ÜZERİNE ÇIKTI

4 Kasım haftasında yüzde 16,7 olan çocuk vakalarının toplam vakalara oranının da bu hafta yüzde 25,1’e çıkarak, yüzde 22 olan nüfustaki çocuk oranının üzerine çıktığı vurgulandı.

Geçen hafta hastaneye yatırılan çocukların oranının eyaletlere göre toplam vakaların yüzde 1,7 ila 4’ü olduğu bildirildi.

AAP, çocukların koronavirüs nedeniyle şiddetli hastalanma ve ölüm riskinin daha düşük olduğunu belirtirken, virüsün çocuklarda yol açabileceği daha uzun vadeli sağlık problemleri ve salgın nedeniyle ortaya çıkan duygusal ve zihinsel sorunlar konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.