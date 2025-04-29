ABD'de 'deepfake' içerikleri paylaşmak federal suç sayılacak

AA

Yapay zeka, tüm dünya tarafından yaşamın neredeyse her anında kullanılan bir araç haline geldi.

Ancak yapay zekanın bu sonsuz gücü, 'deepfake' gibi tehlikeleri de beraberinde getirdi.

Deepfake yönetimi ile kişilerin rızası olmadan onların yüzlerini cinsel içerikli görsellere uyumlamak ve paylaşmak, özellikle ABD'de büyük bir sanal suç ağının oluşmasına neden oldu.

YASA TASARISI MECLİSTEN GEÇTİ

Bunun üzerine, deepfake içeriklerinin üretimini ve paylaşılmasını engellemek için ABD Temsilciler Meclisi'ne, bu içerikleri paylaşmanın federal suç sayılması için yasa tasarısı sunulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melanie Trump'ın da desteklediği tasarı, 409 "evet" oyuna karşı 2 "hayır" oyuyla meclisten geçti.

SAHTE GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMAK FEDERAL SUÇ SAYILACAK

Tasarı kapsamında, kişinin rızası olmadan yapay zekayla oluşturulan cinsel içerikli sahte deepfake görüntülerinin çevrim içi ortamlarda paylaşılmasının federal suç olarak kabul edilmesi öngörülüyor.

Ayrıca, mağdurların talep etmesi durumunda, sosyal medya platformları ve internet sitelerinin bu tür görüntüleri 48 saat içinde kaldırması zorunlu hale getiriliyor.

TRUMP VE EŞİ MELANIA BU YASAYI DESTEKLİYOR

Senatonun da şubatta kabul ettiği tasarının yasalaşması için Trump'ın imzası gerekiyor.

Trump, martta söz konusu tasarıya onay vereceğinin sinyalini vermişti.

Melania Trump, dijital dünyada yaygın olarak görülen ihlal edici davranışların çocukları, aileleri ve toplumu etkilediğini belirterek yasa tasarısına destek istemişti.