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Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Donald Trump, başkanlık seçimlerini kazandı ve göreve başlayacağı tarihi bekliyor.

Başkanlık için gereken delege sayısını aştığı ABD basını tarafından da duyurulan Trump, sonuçların kesinleşmesiyle 20 Ocak 2025'te yemin ederek göreve resmen başlayacak.

Trump'ın kabinesi de şekillenmeye başladı. Donald Trump Dışişleri Bakanlığı'nda Marco Rubio ismini düşünüyor.

Rubio'nun isminin gündeme gelmesiyle kendisiyle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

GÖÇ POLİTİKALARI KONUSUNDA SERT BİR TAVIR SERGİLİYOR

ABD'de aktif olarak görev yapan politikacı, Küba göçmeni bir ailenin çocuğu olarak Florida’da dünyaya geldi.

Rubio, Cumhuriyetçi Parti üyesi ve muhafazakâr görüşleriyle tanınmakta. Özellikle göç politikaları, ekonomi ve dış ilişkiler gibi konularda sert bir tavır sergilemiştir.

İSRAİL DESTEKÇİSİ, HAMAS DÜŞMANI

Filistinlilerin ölümünden "yüzde 100" Hamas'ın sorumlu olduğunu savunan Rubio, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine güçlü destek veriyor.

Rubio, İsrail'in Hamas'ın her bir parçasını yok etmesini istediğini açıkça dile getirirken, İsrail'in Hamas'ı yenmesine izin verilmesinin Gazze halkına "yardımcı olacağını" öne sürüyor.

SIKI BİR NETANYAHU DESTEKÇİSİ

Nisanda İsrail'i ziyaret eden Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşmüştü. Rubio, ziyareti sırasında İsrail'e olan "sarsılmaz bağlılığını" yinelemişti. Rubio, sıkı bir Netanyahu destekçisi.

Rubio, ABD'deki üniversitelerde İsrail'in soykırımına karşı düzenlenen Gazze'ye destek protestolarına da tepki göstermişti. Bu protestolara katılan yabancı öğrencilerin sınır dışı edilmesi planını desteklediğini ifade eden Rubio, İsrail'i boykot çağrısında bulunanların cezalandırılması gerektiğini savunuyordu.

TÜRKİYE KARŞITI

2011’den bu yana Senato’da yer alan ve Dış İlişkiler Komitesi’nde de görev yapan Rubio, Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmeleri yakından takip eden bir siyasetçi.

Rubio, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetlerine karşı da geçmişte çoğunlukla eleştirel bir dil kullandı.

Türkiye’nin Ekim 2019’da Barış Pınarı Operasyonu’nu başlatmasına tepki gösteren Rubio, o dönemki Trump yönetimini de harekat öncesi Amerikan askerlerini bölgeden çekmesi nedeniyle eleştirdi.

Rubio, Suriye’nin kuzeyinde IŞİD ile mücadele eden Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) karşı Türkiye’nin attığı adımları da sık sık eleştirdi.

Rubio, SDG dışında hiçbir ülke ya da grubun IŞİD ile mücadele etmeyeceğini savundu.

SDG'nin omurgasını, Suriye'deki Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Koruma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI TANIYAN YASAYA OY VERDİ

Türkiye ile ABD arasında gerilim devam ederken Aralık 2019'da ABD Kongresi’nde 1915 olaylarını sözde "Ermeni soykırımı" olarak tanıyan bir yasa oylandı.

Rubio tasarıya destek veren senatörler arasında yer aldı.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİNE KARŞI ÇIKMIŞTI

Rubio, Trump’ın 2018 sonunda kuzey Suriye’deki askeri varlığın geri çekileceğine ilişkin açıklamasına muhalefet etti ve bu sürecin tamamlanmamasında rol oynadı.

Senatör, o dönem yaptığı yazılı açıklamada, askerlerin çekilmesinin büyük hata olacağınını savundu.

SDG ve YPG’nin IŞİD ile mücadeleyi sonlandıracaklarını, bunun sonucunda İran’ın bölgedeki faaliyetlerini artıracağını söyledi.

Trump’ın ikinci dönem başkanlığı sırasında da bu konunun gündemde olması bekleniyor.

Rubio’nun bu konuda nasıl bir pozisyon alacağı merak edilen konular arasında.

HER KONUDA TRUMP'A UYUM SAĞLAYACAK

Ancak bu düşünceleri ve açıklamalarının dışında Rubio'nun Donald Trump'a sonsuz saygı duyduğu biliniyor.

Rubio'nun her konuda Donald Trump'a uyum sağlaması bekleniyor.

ÇİN VE İRAN KARŞITI

ABD'nin Çin'e karşı daha agresif olması gerektiği görüşünü paylaşan senatörler arasında yer alan Rubio, ABD'nin Çin'in devlet güdümlü ekonomisiyle daha iyi rekabet etmesine yardımcı olmanın amaçlandığı sanayi politikasını savunuyor.

Rubio, 2019'da Çin'in yüksek teknoloji ve üretim teknolojilerinde endüstriyel dönüşüm olarak gördüğü MIC2025 Planı'nın, ABD'nin teknoloji şirketleri için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, Pekin yönetiminin bu planına karşılık verilmesi amacıyla Kongre'ye Çinli şirketlerin ABD'ye yönelik yatırımlarına sınırlama ve vergi getirilmesi yönünde yasa tasarısı sundu.

Öte yandan, aralarında Rubio'nun da bulunduğu bazı Cumhuriyetçi senatörler, 2021'de Başkan Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, yönetimin, İran ile 2015 nükleer anlaşmasına geri dönme ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki adımlarına karşı çıktı.

Rubio, 8 Kasım'da basına verdiği demeçte, Orta Doğu'daki istikrarsızlık ve şiddetin tek sebebinin İran olduğunu savundu. Rubio, Trump'ın, İran "rejimi" için tehdit olarak görüldüğünü, bu yüzden de onu "öldürmek" istediklerini öne sürdü.

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞINDA MÜZAKEREDEN YANA

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için taraflar arasında müzakere yapılması gerektiğini belirten Rubio, bir açıklamasında, "Rusya'nın tarafında değilim ama maalesef gerçek şu ki Ukrayna'daki savaşın sona ermesinin yolu müzakere edilmiş bir çözümdür." demişti.

Rubio, başka bir açıklamasında da her iki tarafın da zafere ulaşamayacağını ancak bir gün söz konusu müzakere aşamasına gelindiğinde Ukrayna'nın elindeki kozların daha güçlü olmasını umduğunu söylemişti.

İlk olarak Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin paylaştığı ve Trump'a yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Trump'ın, Dışişleri Bakanlığına İran ve Çin konularında "şahin" tavrı ve güçlü İsrail yanlısı görüşleriyle bilinen Cumhuriyetçi senatör Rubio'yu aday göstermeyi planladığı belirtilmişti.

Trump'ın önce ABD'nin Berlin Büyükelçiliği görevini de yapmış olan Ric Grenell'i bu görev için düşündüğü ancak yaptığı telefon görüşmeleri ve istişareler sonrasında Rubio'da karar kıldığı iddia edilmişti.

Son seçim kampanyası döneminde Trump'ın başkan yardımcılığı için de adı geçen Rubio'nun yerine JD Vance tercih edilmiş ancak Rubio bu süreçte Trump ile çalışmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Rubio'nun aday gösterilmesi durumunda Senatodan onay alması gerekiyor.