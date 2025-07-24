ABD’de doğurganlık oranı tarihin en düşük seviyesinde

ABD’de doğurganlık oranı rekor seviyede düşerek tarihsel bir eşiğe geriledi.

Batı ülkelerinin uzun süredir karşılaştığı demografik daralma sorununa ABD de dahil olmuş durumda.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 2024 yılına ilişkin doğurganlık verilerini açıkladı.

TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Buna göre, 2023’te kadın başına 1,62 olan doğurganlık oranı, 2024’te 1,59’a düştü.

Bu oran, ülke tarihinde kayıtlara geçen en düşük doğurganlık seviyesi oldu.

Colorado Boulder Üniversitesinden uzman Leslie Root, 1960'lı yılların başında yaklaşık 3,5 olan kadın başına doğurganlık oranının bu denli düşmesine ilişkin, "paniğe gerek olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖLÜMDEN DAHA FAZLA DOĞUM GERÇEKLEŞİYOR"

Root, "ABD nüfusu halen artış gösteriyor ve ölümden daha fazla doğum gerçekleşiyor." ifadesini kullandı.

Nüfus artışının sürdürülebilmesi için gerekli doğurganlık oranının kadın başına 2,1 olduğu belirtiliyor.