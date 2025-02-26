ABD'de Donald Trump resimli 250 dolarlık banknotlar basılacak

AA

ABD'deki ekonomik gündem, farklı tartışmalarla şekillenmeye devam ediyor.

Bu kez Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Joe Wilson, dikkat çeken bir adım attı.

Wilson, Başkan Donald Trump'ın resminin yer alacağı 250 dolarlık banknot için yasa tasarısı hazırladığını duyurdu.

"BIDENFLASYON EKONOMİYİ MAHVETTİ"

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Wilson, sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı. ABD'deki enflasyonu eski Başkan Joe Biden'la ilişkilendirerek "Bidenflasyon" şeklinde tanımlayan Wilson, "Bidenflasyon, Amerikalı aileleri daha fazla nakit taşımaya zorlayarak ekonomiyi mahvetti." değerlendirmesini yaptı.

TRUMP RESİMLİ BANKNOTLAR BASILACAK

Wilson, üzerinde Trump'ın resminin bulunacağı 250 dolarlık banknot için yasa tasarısı hazırlamaya başladığını duyurdu.

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi açıklamasında ayrıca, "En değerli başkan için en değerli banknot!" ifadelerini kullandı.