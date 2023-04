ABD’de down sendromlu Barbie üretildi Down sendromlu çocuklar için down sendromlu Barbie üretildi. Ulusal Down Sendromu Derneği, amaçlarının daha da fazla çocuğun kendilerini Barbie'de görmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

DHA Down sendromlu çocukların kendilerini Barbie'de görmesini ve Barbie'nin çevrelerindeki dünyayı yansıtmasını sağlamak için down sendromlu bir Barbie oyuncak üretildi. Gelişmeyi, Ulusal Down Sendromu Derneği duyurdu. NDSS kaynak sağladı Açıklamada şöyle denildi: NDSS, kaynak sağlayarak, politika değişikliğini yönlendirerek ve yerel topluluklarla ilişki kurarak down sendromlu bireyleri ve ailelerini güçlendirir. NDSS'nin rehberliği ve gerçek dünya deneyimleri, bebeğin şekli, kıyafeti, aksesuarları ve ambalajı dahil olmak üzere tasarım sürecini baştan sona şekillendirdi. 21’inci kromozomun üç kopyasını temsil ediyor Down sendromlu Barbie’nin taktığı yukarı doğru üç şeritli pembe kolyesi, down sendromuyla ilişkili özelliklere neden olan genetik materyal 21’inci kromozomun üç kopyasını temsil ettiği vurgulandı. Down sendromu Down sendromu, çocuklarda yavaş öğrenme ve zeka geriliğinin en sık sebebi olarak biliniyor. Fazladan olan 21’inci kromozom dolayısı ile “Trizomi 21” olarak da adlandırılan sendrom, aynı zamanda en sık görülen kromozomal hastalık... Bu sendroma sahip olarak doğan çocuklarda fiziksel ve mental gelişim gerilikleri görülebiliyor. Maluliyet durumu hayat boyu sürüyor Gelişme geriliğinin yol açtığı maluliyet durumu hayat boyu sürüyor ve beklenen yaşam süresinin kısalmasına sebep olabiliyor. Ancak son zamanlarda tıbbın ilerlemesi, sosyal ve kültürel destek ile down sendromlu bireylere birçok fırsat sunularak sağlıklı bir yaşam sürmesinin sağlanmasıyla hastalıkla mücadele iyi sonuçlar verebiliyor.