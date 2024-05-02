Şırnak'ta terör operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı Terörle mücadele kapsamında, PKK'nin şehir yapılanması olan sözde YPS'ye yönelik 10 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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İHA

Güvenlik güçleri terörle mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.

Son olarak operasyonun adres Şırnak oldu.

10 adrese eş zamanlı operasyon

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla terör örgütü PKK'nin şehir yapılanması olan sözde Öz Savunma ve YPS'ye yönelik operasyon düzenlendi.

10 kişi gözaltına alındı

10 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, bölücü terör örgütünün şehirlerdeki sözde kent meclisi yapılanmasında görev alan 10 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)