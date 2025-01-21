ABD'de düzensiz göçmenlerin gözaltına alınmasını sağlayacak yasa tasarısı kabul edildi

AA

ABD'deki güvenlik politikalarına dair önemli bir adım atıldı.

İç Güvenlik Bakanlığı'nın, suç işleyen düzensiz göçmenlerin gözaltına alınmasını öngören "Laken Riley" yasa tasarısı, senatoda oylamaya sunuldu.

Yapılan oylamada tasarı, 35 "hayır" oyuna karşı 64 "evet" oyu alarak geçti.

"SOKAKLARA SALINMAYACAKLAR"

Senato Başkanı John Thune, "Bu yasa, hırsızlık yapan ya da kolluk görevlilerine saldıran yasa dışı yabancıların sokaklara salınmak yerine Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresi tarafından gözaltına alınmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

TRUMP'IN İMZASI GEREKİYOR

ABD-Meksika sınırından ülkeye yasa dışı yollardan giren bir göçmen tarafından 2024'te öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Laken Riley'in adını taşıyan yasa tasarısı, bir sonraki aşama olarak Temsilciler Meclisinin onayına sunulacak.

Tasarının ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yasalaşabilmesi için Temsilciler Meclisinin de onayından geçmesi gerekiyor.