ABD'de ekonomi daraldı! Trump suçu Biden'a attı

ABD Ticaret Bakanlığı, Ocak-Mart 2025 dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine göre ekonominin, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daraldığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, verinin açıklanmasının ardından ülke ekonomisinin daralmasından Joe Biden'ı sorumlu tuttu.

"BÜYÜME BİRAZ DAHA ZAMAN ALACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin büyük bir sıçrama yapacağını ancak önce eski başkan Joe Biden'ın yükünden kurtulmaları gerektiğini belirterek, büyümenin biraz zaman alacağını bildirdi.

"20 OCAK'A KADAR GÖREVİ DEVRALMADIM"

Paylaşımında "Bu Biden’ın borsası, Trump'ın değil." ifadesine yer veren Trump, kendisinin 20 Ocak'a kadar görevi devralmadığını anımsattı.

"SABIRLI OLUN"

Trump, gümrük vergilerinin yakında devreye gireceğini ve şirketlerin rekor sayılarda ABD'ye geri dönmeye başladığını vurgulayarak şunları kaydetti:

Ülkemiz büyük bir sıçrama yapacak, ama önce Biden'ın 'yükünden' kurtulmamız gerekiyor. Bu biraz zaman alacak, tarifelerle hiçbir ilgisi yok, sadece (Biden) bize kötü rakamlar bıraktı. Ama büyüme başladığında, benzeri görülmemiş bir şey olacak. Sabırlı olun.