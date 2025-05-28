ABD'de Elon Musk hakkında açılan davanın devamına karar verildi

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Amerikan CNBC kanalının internet sitesinde yer alan habere göre, ABD Bölge Yargıcı Tanya Chutkan, 14 eyaletin, Musk ve ABD Başkanı Donald Trump'a açtığı davaya ilişkin açıklama yaptı.

Chutkan, 'Beyaz Saray'ın yalnızca danışman olarak gösterme çabalarına rağmen Musk'ın DOGE'deki yetkilerinin bilinen herhangi bir sınırı olmadığını' ifade ederek, davanın makul argümanı olduğunu belirtti.

DAVANIN İLERLEYEBİLECEĞİNE KARAR VERİLDİ

Musk'ın DOGE'de süregelen bir pozisyonunun bulunduğunu, Kongre'den herhangi bir atama olmadan ciddi yetkilere sahip olduğunu ve kişisel bilgilere erişim konusundaki endişelerin makul olduğunu aktaran Chutkan, bu gerekçelerle, ABD'li milyardere yönelik davanın ilerleyebileceğine karar verdi.

DAVANIN TRUMP'A YÖNELİK KISMI REDDEDİLDİ

Chutkan, ABD Başkanı'nın anayasaya göre resmi görevlileri seçme ve aday gösterme yetkisi olduğunu ve mahkemenin, Başkan'ın görevlerindeki performansını engelleyemeyeceğini vurgulayarak, davanın Donald Trump'a yönelik kısmını reddetti.

ELON MUSK'A VE DONALD TRUMP'A DAVA AÇILMIŞTI

New Mexico, Arizona, Michigan, California, Connecticut, Hawaii, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Oregon, Rhode Island, Vermont ve Washington eyaletleri şubatta, DOGE yetkilerinin 'anayasaya aykırı' olduğu gerekçesiyle Musk'a ve ABD Başkanı Donald Trump'a dava açmıştı.

DOGE, 20 Ocak'ta yemin ederek ABD Başkanlığını üstlenen Donald Trump tarafından 'federal israfı engelleme' hedefiyle oluşturulmuştu.