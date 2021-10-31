ABD'de emekli adam, ikinci kez 2 milyon dolar kazandı

ABD'de emekli adam, ikinci kez 2 milyon dolar kazandı

Kamu çalışanı, kazı kazan biletinden yıllar sonra aynı miktarı elde etti.

ABD'nin Maryland eyaletinden emekli bir kamu görevlisi, iki kez yüklü miktarda para elde etti.

65 yaşında olan ve ismi açıklanmayan kişi, iki adet 2 milyon dolarlık kazı kazan bileti aldı.

YENİDEN 2 MİLYON DOLARIN SAHİBİ OLDU

İlk biletinden 100 dolar kazanan kişi, ikinci biletindeki ikramiyenin 2 milyon dolar olduğunu fark etti.

Emekli, koronavirüs salgını sırasında ödül kazandığı biletini evde bir kasaya sakladı ve ikramiyeyi almak için son tarihe kadar bekledi.

"EVİN YANMASINDAN ENDİŞE ETTİM"

NBC'nin haberine göre, piyango kazananı, "Biraz gergindim. Evde biletin yanmasına neden olabilecek bir yangının çıkmasından endişelendim." dedi.

YILLAR ÖNCE AYNI MİKTARI KAZANDI

Amerikalı emekli, yıllar önce de 2 milyon dolarlık ikramiyenin sahibi oldu.

Piyango yetkilileri, söz konusu kişinin bu parayı emekliliğini finanse etmek ve ailesini tatile çıkarmak için kullandığını kaydetti.