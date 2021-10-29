Euro
11.1336
-0.13%
Dolar
9.5378
0.11%
Altın
550.32
-0.13%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
582.151
3.20%
BTXN Coin
24.07
-3.52%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    ABD'de eşini öldürmekle suçlanan kişi, 45 yıl hapisten sonra beraat etti

    ABD'de 83 yaşında bir adam, eşini öldürme suçlamasıyla 45 yıl hapis yattıktan sonra beraat etti.
    • AA
    • 29.10.2021 - 08:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de eşini öldürmekle suçlanan kişi, 45 yıl hapisten sonra beraat etti

    Yerel medyada yer alan haberlere göre, Ohio eyaletinde Cleveland şehrinde yaşayan İsiah Andrews, 1974'te eşinin öldürülmesi olayında suçlu bulunarak hapse mahkum oldu.

    45 YIL BOYUNCA MASUM OLDUĞUNU SÖYLEDİ

    Andrews, 45 yıl boyunca masum olduğunu dile getirdi. Savcılığın cinayetten sonra polisin başka bir şüpheliyi tutuklayıp bıraktığını jüriye söylemediğinin ortaya çıkması üzerine, Andrews'ın yargılanmasına geçen sene yeniden başlandı.

    ABD de eşini öldürmekle suçlanan kişi, 45 yıl hapisten sonra beraat etti #1

    "SUÇU KABULLEN, BERAAT ET" TEKLİFİNİ REDDETTİ

    Savcılık, dava sürerken, tekerlekli sandalye kullanan ve kanser hastası olan Andrews'la, suçu kabul etmesi karşılığında serbest kalması için pazarlık yapmaya çalıştı. Ancak Andrews, eşi için adalet isteğini belirterek, bu teklifi reddetti.

    ABD de eşini öldürmekle suçlanan kişi, 45 yıl hapisten sonra beraat etti #2

    45 YIL SONRA BERAAT ETTİ

    Davada, Andrews'ı suçla ilişkilendiren hiçbir fiziksel kanıt bulunamaması ve şahit olarak ismi geçen 6 kişinin de vefat etmiş olmasından dolayı hakim beraat kararı verdi.

    Davayı, haksız yere hapsedilen kişilerin serbest bırakılması için çalışan Ohio Masumiyet Projesi adlı sivil toplum kuruluşu takip etti.

    ABD de eşini öldürmekle suçlanan kişi, 45 yıl hapisten sonra beraat etti #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir