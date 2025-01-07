ABD'de eski futbolcu trafikte tartıştığı kadını havaya kaldırıp yere fırlattı

Haber Merkezi

ABD'nin Massachusetts eyaletinde trafikte şaşkına çeviren bir kavga yaşandı.

Eski Amerikan futbolcusu Gladior Kwesiah, trafikte bir kadınla tartışmaya başladı.

AMERİKAN FUTBOLUSU TARTIŞTIĞI KADINI HAVAYA KALDIRIP YERE FIRLATTI

Kwesiah, daha sonra tartışı kadını sert bir şekilde darbetti.

Trafikte başka bir şahıs tarafından kaydedilen görüntülerde, Kwesiah, Hailea Soares isimli kadını havaya kaldırıp yere fırlattığı görüldü.

"TEKRAR UYANIP UYANAMAYACAĞINI SORGULUYORSUNUZ"

Olaydan sonra konuşan kadın, "Bir adam sizi neredeyse başının üzerine kadar kaldırıp yere fırlattığında, evet, bundan sonra tekrar uyanıp uyanmayacağınızı sorgulamaya başlıyorsunuz." dedi.