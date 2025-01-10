ABD'de evsizlik ve akıl hastalıklarıyla mücadelede 650 milyon dolarlık fon

AA

ABD'de evsizlik sorunu büyüyor..

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkede her geçen gün ağırlaşan tabloyla ilgili henüz kalıcı bir çözüm bulunabilmiş değil.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, yıllık konuşmasında, yeni finansman planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

NEW YORK BELEDİYESİ'NDEN 650 MİLYON DOLARLIK FON

Sokaklarda yaşayan, akıl hastalığı olan kişilerin hastaneye yatırılmasının kolaylaştırılmasını öngören bir eyalet yasası için sürdürülen çalışmaları hızlandıracaklarını kaydeden Adams, gelecek 5 yıl içinde evsizlik ve akıl hastalıklarıyla mücadele için 650 milyon dolarlık ek fon ayıracaklarını duyurdu.

Adams, "Son zamanlarda yaşanan ve pek çok New Yorkluyu sarsan" rastgele şiddet olaylarındaki artışa da dikkati çekerek, "Bu yatırım, metrolarımızda yaşayan ve ciddi akıl hastalıklarıyla mücadele eden New Yorklulara yönelik desteği genişletmemizi sağlayacak." dedi.

METROLARDA DEVRİYE POLİS SAYISI ARTIRILACAK

Ayrıca Adams, metrolarda devriye gezen polis sayısının artırılacağını aktardı.

BELEDİYE SOSYAL YARDIM FAALİYETİNİ GENİŞLETECEK

Öte yandan, Sağlık ve İnsani Hizmetlerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Anne Williams-Isom, bu fonun büyük bir kısmının kentteki "güvenli sığınak" olarak adlandırılan barınaklarda 900 ek yatağın yanı sıra evsiz çocuklar ve gençler için 100 yeni yatağın sağlanmasına harcanacağını açıkladı.

Yetkililer ayrıca, belediyenin metrolardaki sosyal yardım faaliyetlerini genişleteceğini ve hastaneden taburcu edildikten sonra kalacak yerleri olmayan akıl hastaları için yeni bir psikiyatri merkezi açılacağını da kaydetti.

New York sokaklarında ve metrolarında yaşayan evsiz sayısının, kısmen artan kiralar ve kentteki barınma sistemi nedeniyle 2024’te önemli ölçüde arttığı belirtiliyor.