ABD'de feci tren kazası: 3 ölü

DHA

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde korkunç bir kaza meydana geldi

Eyalete bağlı Philadelphia'nın yaklaşık 25 mil kuzeydoğusunda 160 km/s hızla seyreden bir yolcu treni, Morrisville yakınlarında raylar üzerinde bulunan üç kişiye çarptı.

3 ÖLÜ

Kaza sonucunda üç kişi hayatını kaybetti.

Kazanın ardından Philadelphia ile New York arasındaki Amtrak seferleri geçici olarak durduruldu ve yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ABD Ulusal Demir Yolu Yolcu Şirketi sözcüsü Karen Dunn, mühendislerin raylarda birini gördüklerinde hızlı hareket eden bir treni durdurmak için en az bir mile ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturmanın devam ettiğini ve olayın detaylarının netleşmesiyle birlikte kamuoyunun bilgilendirileceğini bildirdi.