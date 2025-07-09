ABD'de federal iş gücünü azaltma planının önü açıldı

ABD Yüksek Mahkemesi, aldığı kararla kritik devlet hizmetlerinin kaybedileceği ve 'yüz binlerce federal çalışanın işsiz kalacağı' yönündeki uyarılara rağmen Başkan Donald Trump'ın federal iş gücünü azaltma hedefine ulaşmasını kolaylaştırdı.

Mahkeme üyeleri, Hükümet Verimliliği Departmanı öncülüğündeki iş gücünü azaltma çabalarını geçici şekilde durduran alt mahkeme kararlarının geçersiz olduğu yönünde görüş ortaya koydu.

ON BİNLERCE FEDERAL ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILDI

Hükümet Verimliliği Departmanı çalışanlarının teftişi sonrası ABD'de on binlerce federal çalışan işten çıkarılmış veya zorunlu izne ayrılmak zorunda kalmıştı.

ABD Bölge Yargıcı Susan Illston, mayıs ayında Trump yönetiminin federal iş gücünde önemli kesintiler yapmak için 'Kongre onayına ihtiyacı olduğu' yönündeki kararını bildirmişti.

Ayrıca San Francisco bölge mahkemesi yargıcı William Alsup, işten çıkarılan federal çalışanların 'derhal işine geri dönmesi' talimatını vermişti.

Trump'ın federal çalışanların azaltılması yönündeki emrinin etkilediği kurumlar arasında Tarım, Enerji, Çalışma, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Gaziler İşleri bakanlıkları yer alıyor.

Ayrıca Ulusal Bilim Vakfı, Küçük İşletmeler Birliği, Sosyal Güvenlik İdaresi ve Çevre Koruma Ajansı da bu kapsamda bulunuyor.