ABD'de federal yargıçtan askerlerin kontrolünün eyalete verilmesi talimatı

AA

ABD'de federal yargıç ile Donald Trump arasındaki gerilim devam ediyor.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre San Francisco Bölge Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Charles Breyer, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin birlikleri kente sevk etmesine karşı karar yayımladı.

"BİRLİKLERİN KONTROLÜ YASA DIŞI ELE GEÇİRLDİ"

Ulusal Muhafızların kontrolünün Eyalet Valiliğine geri verilmesi talimatını veren Breyer, Trump yönetiminin 'birliklerin kontrolünü yasa dışı ele geçirdiğine' hükmetti.

Federal yasalardaki gerekli prosedürleri ihlal ettiği kaydedilen kararda, bu hamleyle Trump, 'gelecekteki iç askeri faaliyetler için tehlikeli bir emsal oluşturmakla' suçlandı.

Birliklerin, California'nın Demokrat Valisi Gavin Newsom'dan emir almaları talimatını veren Breyer, kente sevk edilen Deniz Piyadelerinin 'kısıtlanmalarının erken olduğunu' bildirdi.

"BENİM KOMUTAM ALTINA GİRECEKLER"

Vali Newsom, kararın yayımlanması sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Gerçekten demokrasi sınavıydı. Sınavı geçtik." ifadesini kullandı.

Ulusal Muhafızlara, önceki görevlerine dönmeleri talimatını vereceğini kaydeden Newsom, "Onlar tekrar benim komutam altına girecekler." dedi.

TRUMP YÖNETİMİ KARARI TEMYİZE GÖTÜRDÜ

Yargıç'ın kararı sonrası Beyaz Saray'ın hamlesi merak edilirken, Trump yönetiminin Ulusal Muhafız kullanımı hamlesi belirsizliğe sürüklenmiş durumda.

Kararın bugün yürürlüğe girmesi beklenirken, Trump yönetimi ise karara itiraz ettiğini açıkladı.

KARAR ASKIYA ALINDI

ABD Temyiz Mahkemesi, davanın inceleneceğini bildirerek, kararı askıya almayı kabul etti ve kararın yürürlüğe girmesini geçici olarak durdurdu.

İtirazın reddedilmesi halinde Cumhuriyetçilerin hakimiyetindeki Yüksek Mahkeme'ye yapılacak acil itiraz, Breyer'in hamlesine engel oluşturabilir.

LOS ANGELES'TE DÜZENSİZ GÖÇME PROTESTOLARI

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.