ABD'de üniversite kampüsleri, Netanyahu'yu ürküttü: İsrail'i yok etmek istiyorlar İsrail'e tepki gösteren öğrencilerin varlığı, Başbakan Netanyahu'nun tepkisini çekti. "İsrail'i yok etmek istiyorlar" diyen Netanyahu, "Haksız yere soykırımla suçlanıyoruz" dedi.

AA & Ensonhaber

ABD'deki bazı üniversite kampüsleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili tepkilere sahne oldu.

Protestolar, sivil ölümlerine karşı uzun süredir devam ediyor. Kampüslerden yükselen sesler, Tel Aviv'i endişeye sevk etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "korkunç" diye nitelediği öğrenci gösterilerinin durdurulması çağrısında bulundu.

Netanyahu'nun kampüs protestosu endişesi

ABD'deki üniversitelerde Filistin yanlısı göstereler hızla yayılırken, Netanyahu konuyla ilgili görüntülü İngilizce mesaj yayınladı.

Netanyahu, Gazze'de akan kanın durmasını isteyen öğrencilerin gösterilerinin "antisemitik" olduğunu iddia etti.

Gösterilere 'korkunç' dedi

ABD üniversitelerindeki gösterileri "korkunç" diye niteleyen Netanyahu, bu protestoların durdurulması çağrısında bulundu.

Netanyahu, ABD'deki bazı eyalet, yerel ve federal yetkililerinin söz konusu işgal karşıtı protestolara tepki gösterdiğini ancak daha fazlasının yapılması gerektiğini savundu.

İsrail'in "haksız yere soykırımla suçlandığını" öne süren Netanyahu, "antisemitik" olduğunu ileri sürdüğü gösterilere karşı herkesin tepki göstermesi gerektiğini belirtti.

"İsrail'in yok edilmesi çağrısında bulunuyorlar"

İsrail Başbakanı, konuşmasında şunları söyledi:

Amerika'nın üniversite kampüslerinde yaşananlar korkunç. Antisemitik çeteler önde gelen üniversiteleri ele geçirdi.



İsrail'in yok edilmesi çağrısında bulunuyorlar. Yahudi öğrencilere saldırıyorlar. Yahudi fakültesine saldırıyorlar. Bu, 1930'larda Alman üniversitelerinde yaşananları hatırlatıyor.

"İsrail haksız yere soykırımla suçlanıyor"

Durdurulması gerekiyor. Kesinlikle kınanmalı. Ama olan bu değil. Birkaç üniversite rektörünün tepkisi utanç vericiydi.



Antisemitizmin, Amerika genelinde ve Batı toplumlarında katlanarak arttığını görüyoruz.



Oysa haksız yere soykırımla suçlanan İsrail'dir. İsrail, haksız yere açlıkla ve çeşitli savaş suçlarıyla suçlanıyor.

"ABD'yi mi bombalayacaksın?"

Netanyahu'nun resmi X hesabından paylaştığı bu ifadelere kullanıcılar tepki gösterdi. Yapılan yorumlarda şöyle denildi:

ABD'deki üniversiteleri mi bombalayacaksın? Netanyahu yalan söylüyor. Filistinlilere uyguladığınız soykırımı kınamak antisemitizm değildir. Yahudiliği gasp etmeyi bırakın. Sen bir siyonistsin.

Filistin destekçilerinin gösterileri hızla yayıldı

Columbia Üniversitesi'nde 18 Nisan'da Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

ABD Kongre üyeleri, New York Valiliği ve Belediyesi tarafından yapılan açıklamalarda, bir haftadır nöbet tutan öğrencilerin "antisemitik" davranış sergiledikleri iddia edilmişti.

Daha sonra Filistin destekçisi öğrencilerin gösterileri, New York Üniversitesi (NYU), Yale, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi ABD'nin diğer önde gelen okullarına da yayılmıştı.