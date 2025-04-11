ABD'de Filistin protestosuna katılan öğrenciler yargılanacak

AA

ABD'de bulunan Stanford Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı sessiz kalmayarak, 5 Haziran 2024’te üniversite kampüsünde eylem gerçekleştirdi.

Eylemler sırasında bir grup, İsrail destekçisi rektör ile yardımcısının ofislerinin bulunduğu binaya girdi.

Sloganlarla, kırmızı sıvılarla ve duvar yazılarıyla tepkilerini dile getiren öğrenciler hakkında, olayın ardından soruşturma başlatıldı.

ÖĞRENCİLER YARGILANACAK

Santa Clara Bölge Savcılığı, kampüsteki binaya zarar verdikleri ve izinsiz giriş yaptıkları gerekçesiyle 12 kişinin “ağır vandalizm” ve “ağır izinsiz giriş” suçlamalarıyla yargılanacağını duyurdu.

EYLEMİ MESAJLAŞARAK PLANLADILAR

Savcılık, protestocuların bina içine sprey boya ile yazılar yazdığını, camları ve mobilyaları kırdığını, güvenlik kameralarını devre dışı bıraktığını ve sahte kan olduğu iddia edilen kırmızı sıvıyı binanın çeşitli yerlerine püskürttüğünü belirtti.

Soruşturma kapsamında, sanıklara ait cep telefonlarında eylemin planlandığına dair mesajlaşmalar ve "kendin yap işgal rehberi" adlı belgeye ulaşıldığı vurgulandı.

Yaşları 19 ila 32 arasında olan göstericilerin, San Jose'deki Adalet Sarayı'nda bu ay hakim karşısına çıkması bekleniyor.

NE OLMUŞTU

Stanford Üniversitesi'nde 5 Haziran 2024'te Filistin'e destek veren grup, rektör ve yardımcısının ofisinin bulunduğu binaya girmişti.

Stanford Üniversitesi Yönetimi Sözcüsü Dee Mostofi, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, öğrencilerden oluşan grubun, Gazze ile dayanışmasını göstermek amacıyla üniversite kampüsünde eylem düzenlediğini ifade etmişti.

"FİLİSTİN ÖZGÜR OLACAK"

Mostofi, göstericilerin, üniversite rektörü ve yardımcısının ofislerinin bulunduğu binaya girdiğini belirtmişti.

The Stanford Daily'e göre, ise yaklaşık 10 öğrenci binanın ana girişini kapatırken, 50 kadar öğrenci de binanın dışında "Filistin özgür olacak" sloganları atmış ve kolluk kuvvetleri de binaya girip 13 göstericiyi gözaltına almıştı.