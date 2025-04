AA

Dünyanın her bölgesinde insanlar Gazze'deki masum insanlara gösteriler düzenleyerek destek oluyor.

ABD'de de yapılan destek gösterisinde, insanlık adına utanç verici görüntüler ortaya çıktı.

GÖSTERİCİLERE ÇAMAŞIR SUYU DÖKTÜLER

ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek için toplanan göstericilerin üzerine çamaşır suyu dökülüp çöp atıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere, Manhattan bölgesinde yürüyüş yapan göstericilerin üzerine, çevredeki bir apartmanın balkonundan çöp atıldığı yansıdı.

"DAR BİR KORİDORA DÖNMEYE ZORLADI"

Filistin'e destek gösterisine katılan gruplardan Within Our Lifetime'ın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, New York polisinin göstericilere müdahale ederek onları İsrail'in New York'taki Başkonsolosluğuna doğru yürürlerken 'dar bir koridora dönmeye zorladığı' belirtildi.

Göstericilerin polisin yönelttiği sokağa dönmesinin ardından buradaki 'Summit NYC' adlı lüks apartman binasının 6. katından aşağıya doğru bazı maddeler atıldığı kaydedilen açıklamada, polisin buna müdahale etmediği vurgulandı.

DIŞKI DOLU TORBALAR FIRLATTILAR

Açıklamada, apartmandan fırlatılan maddeler arasında çamaşır suyu, taş ve dışkı dolu bir torba ve çöpler bulunduğu ifade edildi.

Summit NYC'nin Instagram hesabından yapılan paylaşımda, olaydan 'derin rahatsızlık' duyulduğu, kira sözleşmeleri ile topluluk kuralları doğrultusunda önlemler alındığı ve olayın soruşturulması için yetkililerle işbirliği yapıldığı aktarıldı.