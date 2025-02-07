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AA

ABD'de yaşanan bir olay tepki çekmişti.

43 yaşındaki Robert Brooks, 9 Aralık 2024’te eyaletin orta kesiminde bulunan Marcy Cezaevi'nde gözaltındayken elleri arkasından bağlı bir şekilde cezaevi memurları tarafından feci şekilde dövülmüş, kaldırıldığı hastanede ertesi gün hayatını kaybetmişti.

GÖZALTINDAYKEN FECİ ŞEKİLDE DÖVÜLDÜ

İlk raporda Brooks'un görevlilerle yaşadığı bir çatışmanın ardından öldüğü iddia edilirken New York başsavcılık ofisi tarafından 27 Aralık'ta yayınlanan vücut kamerası görüntüleri, gardiyanların şiddetini ortaya koymuştu.

Brooks’un ailesi, olaya karışan 14 cezaevi memurunun yargılanması talebinde bulunmuştu.

Yaşananların ardından New York Valisi Kathy Hochul, yaptığı yazılı açıklama ile Brooks’un otopsi raporu sonucunu duyurdu.

GARDİYANLARIN ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Hochul, Onondaga İlçe Adli Tabibi'nin Brooks'un otopsisini gerçekleştirdiğini ve ölüm şekliyle ilgili bulguyu tespit ettiğini belirterek, olayı "korkunç, şok edici bir cinayet” olarak nitelendirdi.

Bu olayla ilgili cezai suçlamalar ve tutuklamalar yapılması gerektiğini vurgulayan Hochul, "Bu kınanacak şiddet eylemi, adalet sistemimizin tüm gücünü gerektiriyor. Brooks'un ailesi daha fazla gecikmeyi hak etmiyor." ifadelerini paylaştı.