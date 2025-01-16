ABD’de Gazze ateşkesi yarışı: Biden ve Trump paylaşamadı

Haber Merkezi

Gazze'de milyonların umutlarını yeşerten ateşkes anlaşmasından sevindiren haber geldi.

Reuters, İsrail ve Hamas'ın ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Ateşkes görüşmeleri, ABD, Mısır ve Katar'ın tekrar araya girmesiyle başlamış ve son görüşmeler Doha'da gerçekleşmişti.

Tüm dünyanın memnuniyetle karşıladığı bu ateşkesin başarısı, ABD'de adeta siyasi krize döndü.

BİDEN VE TRUMP'IN TAKDİR YARIŞI

ABD Başkanı Joe Biden ve seçilmiş Başkan Donald Trump arasında Gazze'de sağlanan ateşkesi üstlenme savaşı patlak verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, ateşkesin kendi yönetimi altında geliştirildiğini vurgularken, Donald Trump ise ateşkesin 5 Kasım'da kazandığı zaferle ilişkili olduğunu ileri sürdü.

"ANLAŞMA BENİM YÖNETİMİN ESERİ"

ABD Başkanı Joe Biden, ateşkesin kendi yönetimi altında geliştirildiğini vurguladı.

Açıklamasında, “Bu anlaşma, Mayıs ayında önerdiğim çerçeve temel alınarak oluşturuldu. İsrail'e sağladığımız destek, Hamas'ı zayıflatarak bu anlaşmanın koşullarını hazırladı,” ifadelerini kullandı.

Biden, anlaşmanın uygulanması için ekibinin Trump’ın ekibiyle yakın çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

Biliyorsunuz, bu tam olarak mayıs ayında önerdiğim anlaşmanın çerçevesi ve dünyanın bunu onaylamasını sağladık. İkincisi, İsrail'e olan desteğimiz Hamas'ı ve destekçilerini kötü bir şekilde zayıflatmalarına ve bu anlaşmanın koşullarını yaratmalarına yardımcı oldu. Üçüncüsü, bu anlaşmanın bir sonraki ekip tarafından uygulanması gerektiğini biliyorum. Bu yüzden ekibime, hepimizin aynı tonla konuştuğumuzdan emin olmak için gelen ekiple yakın bir şekilde koordine olmalarını söyledim. Çünkü Amerikan başkanları bunu yapar.

"ŞAKA MI BU"

ABD Başkanı Biden, Gazze ateşkesini duyurduğu açıklamasında "Ateşkese varılmasında takdiri kim hak ediyor? Siz mi, Trump mı?" soruna "Şaka mı bu?" diyerek yanıt verdi.

TRUMP DA 'BENİM SAYEMDE' DEDİ

Başkanlık görevine 20 Ocak'ta başlayacak olan Trump, Gazze ateşkesini Biden'dan önce sosyal medya üzerinden duyurdu ve bu başarıyı 2024 seçim zaferine bağladı.

Trump, “Bu epik anlaşma, yalnızca kasım ayında kazandığımız tarihi zafer sayesinde mümkün oldu. Yönetimimiz, barış arayışında ne kadar kararlı olduğunu gösterecek,” dedi.