ABD'de, Gazze'ye nükleer bomba atılmasını isteyen gösterici saldırıya uğradı Gazze'de nükleer saldırı gerçekleştirilmesi talebinde bulunan Amerikalı gösterici, kendini görüntüleyen kişinin müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

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ensonhaber.com

ABD'de, Gazze'ye nükleer saldırı düzenlenmesine ilişkin yazılı pankart açan İsrail yanlısı göstericiye müdahale edildi.

Gazze'ye nükleer bomba atılmasına ilişkin skandal fikir, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu tarafından daha önce gündeme getirildi.

Eliyahu, "İşimiz bittikten sonra Gazze topraklarını savaşan askerlere tahsis edeceğiz." dedi.

Gazze'ye nükleer saldırı talebi

İsrailli Bakan, Gazze'ye nükleer saldırı düzenlemenin seçenekler arasında yer aldığını belirtti.

Tepki çeken bu açıklama sonrası, bu kez ABD'de İsrail yanlıları sokaklarda benzer talebi dile getirmeye başladı.

Amerikalı göstericinin tepki çeken pankartı

Gazze'de ateşkese karşı çıkan Amerikalı göstericinin elindeki pankartta, "Gazze'ye derhal nükleer atın" ifadesi de yer aldı.

O sırada kendini görüntüleyen kişiyle tartışan gösterici, telefona müdahale edince tansiyon yükseldi.

İsrail yanlısı göstericiyi yere düşürdü

Telefonu yere düşen kişi, sinirlenip İsrail yanlısı göstericiye saldırdı. Gösterici yere düşerken, olay anı başka biri tarafından kaydedildi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına verdiği destek nedeniyle son günlerde Amerikalı göstericiler tarafından protesto ediliyor.